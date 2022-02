글로벌 공급난에 美 스타벅스 일회용컵도 품귀현상

[아시아경제 이기민 기자]글로벌 공급난이 이어지면서 미국에서 일회용컵까지 품귀 현상을 겪고있다.

9일(현지시간) 미국 경제지 월스트리트저널에 따르면 커피·외식업 체인 등에서 주로 사용되는 일회용 컵의 품귀 현상이 미국 전역에서 벌어지고 있다.

WSJd은 미국 테네시주 채터누가에 사는 첼시 낼리(29)는 단골 스타벅스 매장에 자신이 즐겨 쓰던 24온스(약 710㎖)짜리 컵이 동이 나 두 개 블록 떨어진 매장을 찾는다고 소개했다. 그는 현재 30온스(887㎖)짜리 컵을 사용 중이다.

스타벅스는 이달 투자자들에게 올해 공급망 문제가 시간이 갈수록 심각해질 것 같다고 밝혔다. 프레첼 체인점 웻즐스 프렛즐은 가맹점주들이 합심해 납품업체와 전자상거래업체 아마존 등에서 컵을 구하고 있다. 이들은 어디서 대규모로 컵을 확보했을 경우 단체 알림도 보냈다.

또 일부 지역에서는 텀블러와 같은 재사용가능 컵을 판매하면서 음료 가격을 할인해주는 방식으로 일회용 컵 부족 사태에 대응하고 있다. 메릴랜드주 볼티모어에서는 외식업자들이 일회용 컵 등 물품을 서로 빌려줬다가 나중에 갚는 일종의 '품앗이' 협약을 맺기도 했다.

공급망 혼란에 중국 등지로부터 들어오는 일회용 컵이 항구에 발이 묶인 데다가 미국 제지업계는 일손 부족으로 공장 가동률이 떨어졌고, 플라스틱 컵 제조와 종이컵 코팅에 쓰이는 합성수지의 생산이 지난해 텍사스주 한파로 중단됐다가 아직 회복되지 않은데 따른 것이라는 분석이다.

미국 연방 자료에 따르면 노동력과 원자재 부족 등으로 미국에서 플라스틱 포장 제품의 가격이 1년 전보다 24% 상승했다.

