신원종합개발, 316억원 규모 재개발사업 계약

[아시아경제 황준호 기자] 신원종합개발 신원종합개발 017000 | 코스닥 증권정보 현재가 9,380 전일대비 400 등락률 -4.09% 거래량 419,779 전일가 9,780 2022.02.10 15:30 장마감 관련기사 또 한 번 크게 터진다! "LG에너지솔루션” 최대수혜株[e공시 눈에 띄네] 코스닥-28일주린이도 수익내는 '놀라운 무료카톡방'의 등장 close 은 코리아신탁과 316억2413만원 규모의 '영등포 대선제분 일대 도시정비형 재개발1구역 제1지구 재개발사업' 관련 계약을 체결했다고 10일 공시했다. 이는 2020년도 매출액 대비 25.5%에 해당한다. 계약기간은 2022년 12월1일부터 2025년 5월1일까지다.

