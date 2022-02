[올림픽]유영 공식훈련 첫날부터 트리플악셀 매진

최강자 카밀라 발리예바는 도핑 의혹

피겨스케이팅 여자 싱글 간판 유영(수리고)이 트리플 악셀로 올림픽 톱5 진입을 노린다.

2020년 베이징 동계올림픽에 참가한 유영은 10일 오전 중국 베이징 캐피털 실내경기장 인근 보조 링크에서 첫 공식 훈련을 했다. 자신의 쇼트프로그램 배경음악인 '레프트 오버(The Leftovers)' 사운드트랙(OST) 리듬에 맞춰 가볍게 연기 과제를 수행했다.

통상 선수들은 올림픽 같은 국제대회에서 공식 훈련 첫날 컨디션만 조절한다. 하지만 유영은 음악이 끝난 뒤 트리플 악셀을 집중적으로 연습했다. 세 바퀴 반을 도는 고난도 점프 기술이다. 세계적인 선수들도 깨끗한 착지에 어려움을 겪는다. 유영은 여섯 번 시도해 세 번 성공했다. 강도 높은 훈련으로 자신을 단련하며 15일 있을 여자 싱글 쇼트 프로그램을 준비했다.

한편 여자 싱글 최강자로 꼽히는 카밀라 발리예바(러시아올림픽위원회)는 도핑 의혹에 휩싸였다. 러시아 매체들에 따르면 도핑 샘플에서 금지약물인 트리메타지딘이 소량 발견됐다. 국제올림픽위원회(IOC)는 공식발표를 미루고 있다. 러시아올림픽위원회도 관련 보도에 논평을 거부했다. 트리메타지딘은 협심증 치료제다. 흥분제로 사용될 수 있어 2014년에 도핑 불법 약물 목록에 올랐다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr