쿠첸, 10인용 밥솥 ‘4만4000개’ 리콜…뚜껑 잠금장치 결함

[아시아경제 세종=이준형 기자] 주방가전기업 쿠첸이 뚜껑체결 잠금장치 결함으로 10인용 밥솥 약 4만4000개를 리콜한다.

10일 산업통상자원부에 따르면 쿠첸은 사용 중 증기누설 및 뚜껑열림 현상이 확인된 ‘121 전기압력밥솥’ 10인용 제품에 대해 11일부터 자발적 리콜을 실시한다. 앞서 국가기술표준원과 한국소비자원은 쿠첸이 제출한 자료를 검토한 결과 해당 밥솥이 취사 중 증기누설, 뚜껑열림 현상이 발생할 수 있다는 사실을 확인했다. 뚜껑 내부 제품인 뚜껑체결 잠금장치 일부가 설계 규격과 달리 제조·장착된 게 원인이다.

국표원과 소비자원은 쿠첸과 결함 부품이 장착된 모델에 대한 조치 방안을 협의했다. 이에 쿠첸은 지난해 7월부터 지난달까지 제조·판매된 121 전기압력밥솥 10인용 모델 6개를 전량 검사한 후 결함 부품을 교체하는 리콜을 실시하기로 결정했다. 리콜 대상인 121 전기압력밥솥 10인용 모델의 제조량과 판매량은 각각 4만3918개, 3만4280개다.

국표원과 소비자원은 쿠첸의 121 전기압력밥솥 10인용 모델을 구입한 소비자의 사용 중단과 무상 수리를 당부했다. 가정이나 업소 주방에서 사용 중인 밥솥에서 고온·고압의 증기가 새어 나오거나 뚜껑이 갑자기 열리면 화상 등 인적 피해는 물론 물적 피해도 발생할 수 있다. 리콜 대상 모델 관련 자세한 정보는 제품안전정보센터, 소비자위해감시시스템, 한국소비자원 홈페이지에서 확인할 수 있다.

