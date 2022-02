일동제약, '일동펫 시리즈' 출시… 반려동물 사업 본격화

[아시아경제 이춘희 기자] 일동제약 일동제약 249420 | 코스피 증권정보 현재가 39,950 전일대비 600 등락률 -1.48% 거래량 1,416,435 전일가 40,550 2022.02.10 10:47 장중(20분지연) 관련기사 주린이도 수익내는 '놀라운 무료카톡방'의 등장“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정치료제 드디어 나온다! 임상3상 역대급 NEW바이오株 갑니다 close 그룹이 반려동물용 프로바이오틱스(유익균) 및 관절 건강 영양제 등으로 구성된 '일동펫 시리즈'를 출시하며 펫 사업 본격 진출을 10일 선언했다.

회사 측은 최초의 국산 유산균 정장제 '비오비타' 등 70여년간 쌓아온 프로바이오틱스 분야 원천기술과 건강기능식품 사업 역량 등을 활용해 반려동물을 위한 다양한 제품과 서비스를 선보일 계획이다.

이번에 처음 선보이는 제품은 반려동물 장 건강용 프로바이오틱스 ‘일동펫 비오비타 시리즈’ 2종과 관절 건강을 위한 ‘일동펫 더 정직한 보스웰리아’ 등 3종이다.

일동펫 비오비타 시리즈는 강아지용과 고양이용으로 나눠 출시된다. 유산균·소화균·낙산균 등 총 12종의 유익균을 비롯해 프리바이오틱스 및 포스트바이오틱스, 식이섬유, 효모, 비타민 B1·B2·C, 아연, 초유 분말 등 반려동물의 장 건강과 면역을 고려한 원료들이 함유됐다.

일동펫 더 정직한 보스웰리아는 관절 건강을 위한 영양성분인 보스웰리아 추출물, N-아세틸글루코사민, 초록입홍합 분말뿐 아니라, 유산균, 비타민 B1·B2·C, 초유 분말 등이 함께 들었다.

일동제약그룹 관계자는 “일동펫 시리즈는 사람이 먹을 수 있는 수준의 ‘휴먼 그레이드’ 원료를 사용하고 합성 감미료 및 향료, 착색료 등의 식품 첨가물을 넣지 않아 반려동물에게 안심하고 먹일 수 있다”며 "생후 2주 이상의 반려동물이면 섭취가 가능하고, 과립 제형을 채택해 가루가 날리지 않으며 내용물을 그대로 또는 사료, 간식 등에 뿌리거나 섞어 간편하게 먹일 수 있다”고 말했다.

