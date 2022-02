경기교육청, 중등·특수·보건·사서·상담·영양 교사 1908명 합격자 발표

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도교육청이 10일 '2022년 경기도 중등학교(특수 포함)와 사서ㆍ보건ㆍ전문상담ㆍ영양교사 임용후보자 선정경쟁 시험' 최종합격자 1908명의 명단을 발표했다.

이번 합격자는 중등학교 28개 교과 33개 분야 1889명과 국립중등학교 교사(특수) 2명, 사립학교 교사 17명 등이다.

경기교육청은 특히 이번 중등교사 임용후보자 선정경쟁 시험에 9개 사립학교법인으로부터 교원 선발을 위탁받아 11개 교과 17명을 최종 선발했다.

이는 사립학교 교사를 1차 지필시험부터 2차 수업실연ㆍ면접시험까지 공립학교 교사와 동일한 절차를 거쳐 선발한 전국 첫 사례다.

합격자 확인은 중등임용 온라인채용시스템에서 가능하다. 공립 최종합격자는 경기교육청 누리집의 안내 사항을 참고해 임용후보자 등록 서류를 일정 내 제출해야 한다.

사립학교법인 응시자 성적조회 방법, 합격자 수험번호와 제출서류 안내는 사립교원선발 위탁 전형 부서인 경기교육청 학교지원과, 특수교육과에서 별도 공고한다.

경기교육청은 공립 최종합격자를 이달 14일부터 진행하는 임용예정자 직무연수를 거쳐 순차적으로 임용한다. 또 '지역구분 모집'을 통해 선발된 신규교사는 임용 후 8년간 포천, 연천지역에서 근무하게 된다.

