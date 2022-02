"미래가 없다"…韓기업 인수합병, G5평균의 절반도 안 돼

지난 10년 간 韓 기업 인수합병 건수 1063건에 불과

G5 1위 미국에 비해 1/3 수준

인수합병 금액도 2737억달러로 G5 평균 25%에 그쳐

[아시아경제 김진호 기자] 최근 10년간 한국기업의 M&A(인수합병) 건수 및 금액이 G5(미국·일본·프랑스·독일·영국) 평균에 한참 미치지 못한 것으로 나타났다. 특히 미래 먹거리로 분류되는 헬스케어 등 이른바 신산업 분야의 인수합병 실적마저 전무한 상황. 지주사 규제 등 인수합병을 저해하는 제도적 환경을 개선해야 한다는 목소리가 제기된다.

10일 전국경제인연합회에 따르면 지난 10년 간 한국 매출 100대 비금융 기업의 인수합병 건수는 1063건으로 집계됐다. 이는 G5 평균(2598건)의 41% 수준에 불과한 규모다.

G5 중에서는 미국이 3350건으로 실적이 가장 많았다. 일본(3202건), 프랑스(2764건), 독일(1967건), 영국(1707건) 등이 뒤를 이었다.

같은 기간 한국의 인수합병 금액도 2737억달러로 G5 평균(1조933억달러)의 25% 수준에 불과했다. 미국이 2조8815억달러로 규모가 가장 컸으며, 한국은 G5 최하위인 프랑스(5262억원)의 절반 수준에 그쳤다.

특히 한국의 경우 인수합병의 대부분이 기존산업에만 치중된 것으로 나타났다. 헬스케어 등 이른바 미래 먹거리 '신사업' 분야의 인수합병은 단 한 건도 없었다. G5의 인수합병 금액 상위 4개 업종이 ▲헬스케어(신산업) ▲커뮤니케이션(신산업) ▲산업재(기존산업) ▲필수 소비재(기존산업)인 것에 비해 한국은 산업재 분야에서만 강세를 보였다.

국가별로 보면 미국과 독일은 헬스케어, 일본과 영국은 커뮤니케이션 분야의 인수합병 금액이 가장 컸다.

이에 따라 전경련은 규제를 완화해 인수합병을 통한 신산업 진출을 촉진해야 한다고 주장했다. 우리 기업의 적극적인 인수합병을 위해 신산업 분야에 진출을 적극 도와야 한다는 지적이다.

외국과 달리 한국은 유망 중소벤처기업을 대기업 집단으로 편입하면 지주사 규제, 계열사 간 지원행위 금지 등 각종 대기업 집단 규제의 대상이 된다.

유환익 전경련 산업본부장은 "G5에 비해 인수합병이 상대적으로 부진한데 이는 제도적 환경이 주요 요인으로 분석된다"며 "적극적 인수합병을 통해 신산업 분야에 진출할 수 있도록 관련 규제를 완화해야 한다"고 말했다.

