대한그린파워, 작년 12월 사상 최대 월매출…"3분기 누적 매출 상회"

대한그린파워가 월간 매출이 빠르게 늘고 있다. 실적 개선 흐름이 나타나면서 관리종목 탈피 기대감도 커지고 있다.

대한그린파워는 지난해 12월 매출이 약 140억원으로 사상 최대 월 매출을 기록했다고 8일 밝혔다. 한달 매출이 지난해 3분기 매출을 넘어섰다.

회사 관계자는 "2019년과 2020년에 확보한 풍력발전설비 및 태양광발전설비 관련 납품을 진행하면서 100억원 규모 수주액이 매출로 반영된 것"이라고 설명했다.

지난해 5월 수주한 275억원 규모 태양광 EPC(설계·조달·시공·설계) 프로젝트 허가를 기반으로 모듈 판매도 시작하면서 추가적인 실적 개선 가능성이 커졌다.

대한그린파워는 육상풍력부터 태양광, 해상풍력까지 신재생에너지 사업을 확대하고 있다. 지난해에만 약 460억원 규모 수주를 확보했다. 지난해 말 기준 수주잔고는 750억원을 유지하고 있다. 올해부터 태양광 EPC 프로젝트 수주도 이어질 것으로 예상했다. 국내 최초로 시도하는 8메가와트(MW)급 초대형 해상풍력 발전 시험사업 시운전을 하면서 미래 성장동력도 확보하고 있다.

회사 관계자는 "지난해 4분기부터 수주액을 반영하면서 10월에 매출액 53억원을 기록한 데 이어 12월에는 141억원을 달성했다"며 "지난해 4분기 호실적을 통해 관리종목에서도 탈피할 것으로 기대한다"고 설명했다.

이어 "신재생에너지 유지보수 사업의 안정성을 바탕으로 자체 태양광 발전 사업 본격화 및 신재생에너지 분야 수주 확대 등 가시적인 실적을 달성했다"며 "올해는 탄소 중립과 ESG 트렌드에 부합하는 해상풍력 사업에 집중하며 종합 신재생에너지 플랫폼 전문기업으로 새롭게 도약할 것"이라고 덧붙였다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr