'安 단일화 카드' 두고 눈치 보는 與·野…대선 막판 변수될까

[아시아경제 박현주 기자] 코앞으로 다가온 대선 국면에서 '후보 단일화'가 최대 변수로 꼽히고 있다. 양강 후보가 초박빙 구도를 형성한 상황에서 단일화를 통해 안철수 국민의당 대선후보의 지지율을 가져온 쪽이 상대적으로 유리한 고지를 점할 수 있기 때문이다.

안 후보는 10% 이내의 지지율을 확보하고 있다. 한국사회여론연구소(KSOI)가 국민일보 의뢰로 지난 3~4일 전국 성인 남녀 1,006명을 대상으로 실시한 대선 후보 지지도 조사에서 안 후보는 8.4%의 지지율을 기록했다. 같은 조사에서 윤 후보 37.2%, 이 후보 35.1%로 나타났다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.

국민의힘 내에선 단일화를 두고 의견이 분분한 상황이다. 원희룡 선거대책본부(선대본) 정책본부장은 6일 "때가 됐다. 초박빙 대선에서 승리하려면 안 후보와 단일화해야 한다"고 말한 반면, 권영세 선대본부장은 "국민의힘 선대본부는 후보 단일화에 대해 거론한 적 없고 향후 계획을 논의한 바도 없다"고 반박하며 이견을 드러냈다.

안 후보와 대립각을 세워온 이준석 대표 또한 단일화 불가론에 힘을 실었다. 그는 이날 청라블루노바홀에서 열린 토크콘서트에서 "단일화는 2등, 3등 후보가 1등 이겨보겠다고 하는 것이다. 그 언어를 꺼내드는 순간 우리는 패배자의 언어에 들어간다. 우리 당은 윤석열 후보의 경쟁력을 높이는 것이 더 중요하다"며 "이번주 금요일(11일)이 되면 단일화란 말이 더 이상 안 나올 것"이라고 선을 그었다.

이 대표는 그간 '안철수 저격수' 역할을 자처해왔다. 그는 지난달 26일 CBS라디오 '한판승부'에 출연해 안 후보의 '단일화 요구 조건'에 거부감을 드러내며 "옛날에 범진보로 인식될 때는 박원순 전 시장한테 양보하고, 문재인 대통령한테도 양보했다. 그런데 보수 쪽에만 오면 계속 '단일화 승부 걸자', '경선하자'고 하고, 요구조건도 항상 세다. 도대체 우리에게 무슨 억하심정이 있어 가지고 우리 쪽으로 와 계속 이렇게 센 조건 들이밀면서 분위기를 깨냐"고 따져 물었다.

반면 민주당 내에선 안 후보와 단일화에 '열린 자세'로 임하고 있다. 우상호 민주당 총괄선대본부장은 이날 기자간담회에서 "이재명 선대위의 총괄 입장에서 '우리는 열려 있다' 이렇게 말씀드린다"며 "14∼15일이 (후보) 등록일이기 때문에 이 문제(단일화)가 초미의 관심사로 떠오르는 주간이다. 안 후보와의 여러 문제에 대해 열린 마음으로 대하고 있다"고 했다.

송영길 대표 또한 이번 대선의 가장 큰 변수로 단일화를 꼽으며 안 후보에게 러브콜을 보냈다. 그는 이날 서울신문과의 인터뷰에서 "안 후보의 '과학기술 대한민국' 공약은 이재명 후보가 훨씬 더 잘 수행할 수 있다. 안 후보의 정책이 실현되려면 압도적 의석을 가진 민주당과 해야 한다"며 "105석(국민의힘)과 3석(국민의당)을 합해 108석을 가지고는 108번뇌로 갈 것"이라고 말했다.

그러나 안 후보는 단일화 가능성을 일축하고 있다. 그는 6일 MBN '정운갑의 집중분석'에 출연해 단일화 관련 질문을 받고 "완주가 목표가 아니라 당선이 목표"라고 강조했다.

안 후보는 이어 "양당 후보들의 도덕성, 가족문제, 능력, 국정경험 등에 대해 시민들께서 제대로 평가를 해주셔서 안철수가 제일 나은 후보라는 분위기가 형성될 것이라고 믿는다"면서 "국민들께서 어느 후보가 더 자격이 있는지 판단하고 몰아주실 것"이라고 밝혔다.

전문가는 양당 후보가 초박빙 구도를 이루는 현 상황에서 단일화 여부가 중요해졌다고 봤다. 이준한 인천대 정치외교학과 교수는 "최근 나오는 여론조사에서 압도적인 1위 없이 (이재명·윤석열 후보가) 박빙이다. 그만큼 예측하기 어려운 상황이니 단일화 여부에 따라 지지율에 큰 영향을 받을 수 있다"고 분석했다.

이 교수는 이어 양당과의 단일화가 쉽지는 않을 것이라고 전망했다. 그는 "양당은 모두 안 후보가 자신들과 단일화하기를 희망하고 있다. 그런데 국민의힘에서는 독자적으로 갈 가능성이 있고, (안 후보가) 민주당과는 이미 등을 많이 진 상태이기 때문에 단일화가 쉽지 않은 형국"이라고 설명했다.

