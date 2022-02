[포토] '한파특보' 발효된 도심

[아시아경제 윤동주 기자] 서울 아침 기온이 영하 8.4도를 기록하는 등 연일 중부 내륙지역에 매서운 한파가 계속되고 있는 6일 외출 나온 시민들은 두터운 겨울옷을 입고, 한강 강가에는 얼음이 얼어있다.

기상청은 이번 강추위는 다음 주 중반부터 누그러질 것으로 전망했다.

윤동주 기자 doso7@asiae.co.kr