울산시, 올해 수소전기차 대당 3400만원 지원

현대 넥쏘 200대 보급, 구매처서 보조금 신청 가능

[아시아경제 영남취재본부 이세령 기자] 울산시가 대기환경 개선과 친환경 자동차 보급을 촉진하고자 2022년 수소전기차 보급사업을 시작한다.

시는 4일 공고를 통해 수소전기차 200대를 보급하고 국비와 시비를 합쳐 구매 보조금을 대당 3400만원을 지급한다고 밝혔다.

보급 차종은 현대자동차에서 생산한 수소 연료 전기차 ‘넥쏘’이다.

신청 기간은 공고일로부터 사업비 소진까지며 신청일 전날까지 울산시에 주소를 둔 만 18세 이상 시민과 법인이면 접수할 수 있다.

차량 구매자는 시청에 별도 신청하지 않고 현대자동차 지점이나 대리점을 통해 차를 사면서 보조금 지급에 필요한 서류를 제출하면 된다.

보조금을 받은 수소전기차 구매자는 2년간 의무 운행을 해야 하고, 의무 운행 기간에 폐차하려면 시의 사전 승인을 반드시 받아야 한다.

자세한 내용은 울산시 누리집(홈페이지) 공고 게시판에서 고시 공고의 공고문을 참고하거나 시 에너지산업과나 국번 없이 120으로 연락하면 상담받을 수 있다.

시는 지난해까지 총 2281대의 수소전기차를 보급했으며 10곳의 충전소를 마련해 운영 중이다.

운영하는 수소충전소 정보는 울산시 누리집에서 확인할 수 있다.

시 관계자는 “수소전기차와 수소 충전 기반을 확산하는 것은 수소경제 시대를 위한 시작”이라며 “환경적이면서 경제성까지 우수한 미래 차에 많은 관심을 바란다”고 말했다.

