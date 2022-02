[디펜스기고]FA-50 더 강해지나

[월간 디펜스타임즈 안승범 편집장]최근 노후 전투기 F-5 대체 방안으로 FA-50 전투기의 추가 양산을 검토한다고 알려졌다. FA-50 전투기는 공군 8전투비행단 2개대대와 16전투비행단 1개대대에서 모두 60대가 운용중이다.

2018~2019년에 FA-50을 운용하는 부대와 군수사령부 등에서 FA-50 개량 프로그램의 구체적인 소요와 방안을 제기한 바 있다. FA-50은 고등훈련기 T-50을 기반으로 개발된 전투기이므로 임무 행동반경과 항속거리, 체공 시간에 제한이 있어 이를 개선해야 한다는 것이다.

FA-50의 항속거리,체공 시간,임무 행동반경 증가를 위해 현재 150 갤런(gallon) 보조연료탱크보다 연료 탑재 용량이 큰 300갤런 보조연료탱크를 도입하거나 공중급유 기능을 부여하는 방안 등이 나와 있다.

공군은 FA-50의 연료 탑재량을 증가시키는 외부 연료 탑재량 증가를 선호하고 있다. 다만 300갤런 보조연료탱크 도입을 위한 개발을 위해서 소요되는 시간이 61개월이 걸리는 것으로 알려진다. 노후 전투기의 빠른 대체를 위해서는 기존 FA-50으로 양산한 이후 해야 한다.

그리고 FA-50이 사용하고 있는 탄약(MK.82, GBU-38, AGM-65G 등)의 운용 제한 영역을 해제 하려면 주날개 비대칭 장착 운용을 해소하고 무장 사용을 위한 속도 제한 영역과 G-limit 영역 확장 등을 내놓았다. FA-50에 1,500 파운드(lbs)급 중거리 공대지 미사일의 체계 통합도 함께 제기됐다.

FA-50이 단거리 임무를 수행하는 항공기이지만 체공 시간을 증가시켜야 하는 이유는 육군이 요구하는 항공지원 CAS, ATK 소요가 전시에 방대하기 때문이다. 공군의 주력 전투기 F-15K, KF-16 등은 휴전선 너머 깊은 종심으로 진입하여 표적을 타격하거나 공대공 임무가 배정됐다.

정밀유도무기에서는 한국항공우주산업(KAI)이 수출형상을 위해 자체 투자로 체계통합을 개발한 스나이퍼 포드와 GBU-12 레이저 유도폭탄 운용을 추가할 수 있다. GBU-12 유도폭탄은 가장 많이 보유하고 사용할 수 있는 무장으로 전선에서의 정밀타격능력을 한 단계 높혀 준다.

FA-50 전투기에 당장 이 정도의 개량 적용만 해도 F-15K,KF-16 전투기의 임무 부담 경감이 가능하다. 조종사의 귀중한 목숨을 지키고 평상시 임무비행의 불안감을 잠재우려면 FA-50의 최소 대수의 추가 양산은 해야 한다. FA-50은 F-5 전투기와 달리 유사시 휴전선에 집중하는 정밀타격 전투공격기 역할을 충분히 수행할 수 있기 때문이다.

KF-21 전투기는 미디엄급으로, F-35A 추가 도입은 하이급으로 병행하면서 유사시 수행능력과 전투기 보유 규모를 유지해 가려는 공군의 검토가 이해가 된다. 추가 양산이 결정된다면 2024년 초반에 끝나는 TA-50 블록2 전술입문기 양산라인에서 그대로 만들어질 것으로 예상된다.

양낙규 군사전문기자 if@asiae.co.kr