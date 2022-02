송영길 더불어민주당 대표, 코로나 자가진단 검사 양성 판정

[아시아경제 구채은 기자] 송영길 더불어민주당 대표가 3일 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 감염이 의심돼 일정을 중단하고 격리에 들어갔다.

민주당에 따르면 송 대표는 이날 오후 코로나 자가진단키트 검사 결과 양성 판정을 받았고, PCR(유전자증폭) 검사 후 대기 중이다.

이에 그는 애초 예정된 방송 출연 등 일정을 취소하고 검사 결과를 기다리고 있다.

이날 민주당에서는 박성준·장철민 의원 등 확진자가 나와 공보단 사무실을 일시 폐쇄하는 조치를 취했다.

