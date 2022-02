취임 후 가장 먼저 내놓는 부동산 대책…李 "대대적 공급" 尹 "대출 규제 완화"

지상파 3사 합동 대선후보 토론회

[아시아경제 나주석 기자, 박준이 기자] 대선 후보들은 취임 가장 먼저 손볼 부동산 대책으로 대대적인 공급대책과 대출규제 완화 등을 꼽았다. 이재명 더불어민주당 대선후보와 안철수 국민의힘 대선후보는 대대적 공급 대책을 약속했고, 윤석열 국민의힘 대선후보는 대출규제 완화를 약속했다. 심상정 정의당 대선후보는 집값을 하향시키겠다는 정치권의 합의를 꼽았다.

3일 지상파 3사가 합동 초청한 대선후보 토론에서 이 후보는 "부동산 문제로 국민께서 너무 많이 고통을 겪었다"며 "수요와 공급이 적절하게 작동하는 시장에서 주택 문제 해결해야 하는데 지나치게 공급을 억제했다"고 진단했다. 그는 "대대적 공급 확대 정책을 제1정책으로 해서 국민들이 내 집을 마련해 주택이 안정될 수 있도록 대대적인 공급 정책을 시행하겠다"고 밝혔다.

윤 후보는 "내 집이든 전셋집이든 일단 집을 구하는 데 걸림돌 되는 제도들을 제거해야겠다"며 "먼저 대출 규제 완화해서 집 사는데 대출받을 수 있게 하고 7월이면 또 임대 기한 만료돼서 전셋값 상승이 예상돼서 임대차 3법 개정을 먼저하겠다"고 말했다.

안 후보는 "부동산 정책 목표는 주거 안정"이라며 "주택 가격 안정이 필요해 제가 대통령이 되면 바로 많은 공급을 통해서 집 없는 사람들이 자기 집 가질 수 있도록 하겠다"고 말했다. 그는 "현재 자가 보유율 61%인데 임기말까지 80%까지 올리도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

심 후보는 "집값 안정이 가장 시급하다"며 "지금 집값을 최정점이고 집값 하향 안정시키겠다는 정치권의 합의가 우선"이라고 말했다. 그는 "무엇보다 땅과 집으로 돈 버는 시대 끝내겠다는 합의가 이뤄지겠다"며 "공급 정책으로 44% 집 없는 서민들에게 우선적으로 정책 중심이 주어져야 한다는 정치권의 합의를 이끌어내겠다"고 밝혔다.

