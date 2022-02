[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] ㈜광주신세계(대표이사 이동훈)는 스웨덴 네츄럴 라이프스타일 브랜드 '라부르켓을 본관 2층 화장품 매장에 오픈했다고 3일 밝혔다.

라부르켓의 모든 제품은 스웨덴 서부 해안에서 탄생해 화학이 아닌 자연을 바탕으로 혁신을 추구하고 자연으로부터 영감과 해답을 찾는 브랜드이다. 햇빛 등에 변질되는 것을 방지하기 위해 대부분의 제품이 짙은 갈색 용기에 담겨있다.

바디 및 스킨케어 제품을 시작으로 향수, 섬유탈취제 뿐 아니라 캔들, 디퓨져 등 천연성분의 다양한 제품을 만나 볼 수 있다.

오픈을 기념해 구매고객께 금액대별 샘플 증정 등 사은품을 증정한다.

