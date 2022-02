투썸플레이스, 쿠키·브라우니 신제품 5종 선봬

[아시아경제 문혜원 기자] 투썸플레이스가 쿠키와 브라우니 신제품을 출시한다고 3일 밝혔다.

투썸이 이번에 새롭게 선보이는 쿠키와 브라우니는 베리, 초콜릿, 치즈 등의 재료를 활용해 풍부한 식감과 맛, 비주얼을 자랑한다. 스트로베리 시즌을 맞아 협업 중인 아트 디렉터 차인철의 ‘인치인치인치(inch_inch_inch)’와 제작한 전용 기프트 박스도 함께 출시해 선물하기에도 좋다.

신제품 쿠키는 ▲상큼한 라즈베리와 화이트 초콜릿이 조화롭게 어우러진 베리 화이트초코 쿠키 ▲밀크 초코칩과 호두를 활용해 쫀득한 식감이 특징인 월넛 초코칩 쿠키 ▲초콜릿과 마카다미아를 넣어 진하고 고소한 초코 마카다미아 쿠키 총 3가지 종류로 선보인다.

함께 출시한 다크 피칸 브라우니는 피칸과 블랙쿠키가 토핑으로 올라가 쫀득하면서도 크런치한 식감을 제공한다. 베리 치즈 브라우니는 블루베리, 라즈베리와 치즈를 활용해 상큼하고 고소한 맛을 동시에 느낄 수 있다.

