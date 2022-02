[아시아경제 오규민 기자] 설 연휴 서울의 한 주택에서 층간소음에 항의하러 내려온 이웃을 흉기로 협박한 40대가 경찰에 붙잡혔다.

서울 은평경찰서는 특수협박 혐의로 40대 남성 A씨(42)를 체포해 조사 중이라고 3일 밝혔다.

A씨는 지난 2일 오후 8시께 위층 주민 40대 B씨가 층간소음에 항의하기 위해 자신의 집으로 내려오자 현관에서 흉기를 들고 “자꾸 찾아오지 말라”고 한 혐의를 받고 있다.

경찰 조사결과 두 사람은 평소 층간소음 문제로 자주 갈등을 빚은 것으로 드러났다.

경찰 관계자는 “피의자가 전과가 없고 재산 피해도 발생하지 않아 불구속 상태에서 조사를 할 예정”이라고 밝혔다.

