우리말 바르고 쉽게 씁시다 … 경남교육청, 국어 바르게 쓰기 앞장

본청 각 부서·직속 기관에 국어전문가 지정

[아시아경제 영남취재본부 이세령 기자] 경남교육청이 지난해 수립한 국어 바르게 쓰기 추진계획 관련 사업을 시행해 올바른 공공언어 사용에 앞장선다.

경남교육청은 ‘2021~2025년 경상남도교육청 국어 바르게 쓰기 추진계획’ 관련 사업을 구체적으로 실행해 올바른 공공언어 사용에 관해 교직원과 학생, 학부모의 공감대를 확산할 계획이라고 3일 밝혔다.

국어기본법에 따라 공공기관인 경남교육청은 홍보담당관이 국어의 발전과 보전을 위한 국어책임관을 맡았으나 국어전문가가 따로 없어 정책의 효과를 거두는 데 한계가 있었다.

경남교육청은 국어 바르게 쓰기 사업의 실질적 효과를 거두고자 국어학을 전공한 전문가를 임기제 공무원으로 채용했다.

지난해에는 국어바르게쓰기위원회를 구성해 운영하고 공공언어 사용실태를 조사했으며 ‘학교 내 일본어식 용어 이렇게 바꿔요’ 책자 발간 사업을 추진했다.

국어전문가는 앞으로 교육청의 모든 공고·고시·안내문과 보도자료 등 공문서를 어·문법에 맞도록 감수한다.

어려운 한자어나 외래어는 순화어를 사용하고 권위적·인권 침해적 표현을 고쳐 쉽고 바른 공공언어를 사용해 도민의 정책 이해도를 높이고 국어 바르게 쓰기 사업의 실질적 효과를 이끌 계획이다.

본청 각 부서와 직속 기관에도 국어담당자를 지정 운영하며 직원의 국어 능력 향상을 위해 관련 교육과정도 마련한다.

교육연수원의 연수 과정에 관련 과목을 신설하고 국립국어원을 의무교육 인정기관으로 선정해 국어교육을 받도록 권장한다.

토박이말 사용 장려, 바른 공공언어 자료 정기 배포, 다문화·새터민 학생 맞춤형 교육 지원, 문자 해득 교육 활성화, 한글 주간 기념행사 등도 강화해 나간다.

박종훈 교육감은 “우리말을 쉽고 올바르게 사용하는 것은 기본적으로 사람을 사랑하고 배려하는 일”이라며 “외국어, 어려운 한자어, 무분별한 줄임말 등을 많이 사용하는 건 누군가가 소통의 어려움을 겪는 것을 의미한다”고 말했다.

김태균 홍보담당관은 “국어전문가 채용으로 올해는 경남교육청의 국어 바르게 쓰기 사업이 한 단계 도약하는 계기가 될 것”이라며 “쉽고 올바른 공공언어 사용으로 도민에게 더욱 다가가는 경남교육청이 되겠다”라고 말했다.

영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr