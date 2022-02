커피빈도 8일부터 가격 인상…아메리카노 등 100원씩↑

[아시아경제 문혜원 기자] 국내 커피 프랜차이즈의 가격 인상이 줄을 잇는 가운데 커피빈도 이달 8일부터 커피 가격을 100원씩 올리기로 했다.

3일 업계에 따르면 커피빈코리아는 홈페이지를 통해 "수 년간 임차료, 인건비, 원두 가격을 포함한 제반 비용이 크게 인상됨에도 불구하고 2018년 이후 약 4년간 가격 동결을 해왔지만 불가피하게 8일부로 가격을 인상하게 됐다"면서 "현재 판매 중인 커피 메뉴의 음료 가격을 100원이라는 최소한의 금액으로 인상하게 된 점 너른 양해 부탁드린다"고 공지했다.

이에 따라 스몰 사이즈 기준으로 아메리카노는 4800원에서 4900원, 카페라떼는 5300원에서 5400원으로 오른다. 카푸치노는 싱글 사이즈 기준 5300원에서 5400원으로 가격이 인상된다.

앞서 커피 전문점 1위 스타벅스 코리아는 지난달 13일부터 카페 아메리카노·카페라떼를 포함한 음료 46종 가격을 100~400원씩 인상했다.

지난달 27일 투썸플레이스는 전체 커피·음료 메뉴 54종 중 아메리카노를 포함한 음료 21종 가격을 100~400원 올렸고, 할리스는 커피류 가격을 400원, 커피가 아닌 음료를 100~200씩 인상했다.

탐앤탐스는 음료 31종과 베이커리·디저트 제품 13종 가격을 최대 800원 인상했다. 이를테면 아메리카노 톨·그란데·벤티 사이즈는 4100원에서 4400원으로 300원 올렸다.

