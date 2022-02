테슬라, 고속 주행 중 갑자기 '급제동' 민원 잇따라…美당국 조사 착수

[아시아경제 정현진 기자] 테슬라 전기차가 고속에서 갑자기 브레이크가 저절로 작동해 제동이 걸린다는 운전자 민원이 잇따라 제기돼 미국 도로교통안전국(NHTSA)이 조사에 착수했다고 블룸버그통신이 2일(현지시간) 보도했다.

보도에 따르면 NHTSA는 이날 성명을 통해 "전방 충돌 방지용 레이더 경보 장치에 대한 민원들이 접수됐다는 것을 인지하고 있으며 리스크 기반의 평가 절차를 통해 이를 검토하고 있다"고 밝혔다. NHTSA는 추가 데이터를 살펴보고 테슬라와 협의 과정을 거쳐 데이터상 관련 위험성이 존재하는 것으로 나타나면 즉각 조치를 취할 것이라고 덧붙였다.

NHTSA 웹사이트에 올라온 운전자 민원에 따르면 지난달 한 운전자는 위스콘신주 메디슨에서 2021년형 테슬라 모델3 차량을 고속으로 몰던 도중 갑자기 브레이크가 걸려 사고가 날 뻔했다고 민원을 올렸다. 그는 "시속 60마일(약 97㎞)로 크루즈 컨트롤 기능을 이용해 주행하고 있었다"면서 "반대 차선에서 대형 트럭이 오자 테슬라가 갑작스럽게 브레이크를 작동했고 뒤따라오던 포드 F150 트럭이 내 차와 충돌할 뻔 했다"고 설명했다.

또 다른 운전자도 웨스트버지니아주 라밸릿에서 2021년형 모델3을 보유하고 있는데 "크루즈 컨트롤로 주행하던 도중 차가 아무 이유 없이 급제동했다. 뒤 따라 오던 차와 부딪힐 뻔한 위기를 아슬아슬하게 피했다"고 문제를 제기했다. 그는 "이런 급제동이 여러 차례 벌어져서 무서웠다. 이 때문에 뒤에 따라오는 차가 있으면 오토파일럿과 크루즈 컨트롤 기능을 꺼야 했다"고 주장했다.

이에 대해 테슬라는 별도로 입장을 내놓지 않았다고 블룸버그는 전했다.

앞서 테슬라는 최근 완전자율주행(FSD) 소프트웨어의 결함으로 인해 FSD 베타 버전을 탑재한 미국 내 차량 약 5만4000대를 리콜하기로 했다. 이는 FSD가 정지 신호에서 다른 차량이나 행인이 없다고 판단하면 차를 완전히 멈추지 않고 속도만 약간 줄여 그대로 주행하는 '롤링 스톱' 기능이 교차로에서 안전 위험을 초래할 수 있다는 우려에 따른 것이었다.

