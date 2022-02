한미 외교장관, "북한 미사일 발사 강한 우려" 표명

[아시아경제 유인호 기자] 정의용 외교부 장관이 3일 토니 블링컨 미국 국무장관과 전화통화를 하고 북한의 중거리 탄도미사일 발사 등에 대해 규탄했다. 한미 외교장관이 통화를 한 것은 지난달 15일에 이어 약 3주 만이다.

한미 양국은 북한의 최근 중거리 탄도미사일 발사 등 일련의 미사일 발사와 관련, 북한의 미사일 능력 고도화에 강한 우려를 표명했다.

두 장관은 북한이 조속히 대화로 나오도록 한미간 긴밀한 공조를 바탕으로 협력해 나가기로 하고, 한반도 문제는 대화를 통해 외교적으로 해결해야 한다는 원칙도 재확인했다.

두 장관은 한미일 협력 및 우크라이나, 미얀마 등 주요 지역의 최근 정세에 대해서도 의견을 교환했다.

한국 측은 코로나19 대응과 관련해 백신 및 의료물자 생산 역량 등을 기반으로 미국과 긴밀히 협력해 나가기로 했다.

외교부는 “한미 양국은 장차관을 비롯해 각급에서 상시 소통하며 다양한 현안에 대해 공조를 지속 심화해 나갈 예정”이라고 밝혔다.

