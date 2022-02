김혜경 ‘과잉의전’ 논란 사과, 이재명 “규정 따라 책임 질 것..철저히 감사해달라”

3일 서면 입장문.."문제 드러날 경우 규정 따라 책임지겠다"

[아시아경제 구채은 기자] 이재명 더불어민주당 대선 후보는 3일 배우자 김혜경씨의 공무원 및 법인카드 사적 유용 의혹 등에 대해 “경기도 재직 당시 근무하던 직원의 일로 심려를 끼쳐 죄송하다”며 “국민 여러분께 송구하다는 말씀을 드린다”고 사과했다.

이 후보는 이날 선대위를 통해 밝힌 입장문에서 “지사로서 직원의 부당 행위를 살피지 못했고, 배우자도 문제가 될 수 있는 일들을 미리 감지하지 못했다”며 이같이 말했다. 이 후보는 “더 엄격한 잣대로 스스로와 주변을 돌아보려 노력했다고 생각했는데 여전히 모자랐다”며 “이번 일을 계기로 저와 가족, 주변까지 더 신중하게 생각하고 행동하겠다”고 했다.

이 후보는 또 “일부 언론에서 부적절한 경기도 법인카드 사용 의혹을 제기하기도 했다”며 “보도된 내용을 포함해 도지사 재임 시절 부적절한 법인카드 사용이 있었는지 감사기관에서 철저히 감사해 진상을 밝혀주기를 바란다”고 말했다. 그는 “문제가 드러날 경우 규정에 따라 책임지겠다”며 “다시 한번 국민께 송구하다는 말씀을 드린다”고 했다.

