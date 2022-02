한은 "설 연휴 국제금융시장 대체로 안정…국내외 상황 면밀 점검"

[아시아경제 서소정 기자] 한국은행이 최근 시장 변동성이 확대됨에 따라 글로벌 리스크 전개상황과 국내 금융·경제에 미칠 영향을 면밀히 점검해 나가겠다고 밝혔다.

한국은행은 3일 오전 8시 이승헌 부총재 주재로 '상황점검회의'를 개최하고 설 연휴기간 중 국제금융시장 상황을 점검하는 한편 국내 금융·외환시장에 미칠 영향에 대해 논의했다.

이승헌 부총재는 "설 연휴기간 중 국제금융시장이 대체로 안정적인 모습을 나타냈으나 주요국 통화정책 정상화 가속화, 러시아-우크라이나 지정학적 리스크 등 대외 여건의 불확실성이 여전히 높은 상황에서 주요국의 물가·고용 등 경제지표 발표내용 등에 따라 시장 변동성이 확대될 수 있다"고 말했다.

이 부총재는 "경계감을 늦추지 말고 글로벌 리스크의 전개상황과 국내 금융·경제에 미칠 영향을 계속 면밀히 점검해 나갈 것"을 당부했다.

이날 회의에는 이 부총재를 비롯해 한은 국제국장, 금융시장국장, 공보관, 투자운용부장, 시장총괄팀장, 외환시장팀장이 참석했다.

한은에 따르면 설 연휴기간인 지난달 31일부터 이달 2일중 국제금융시장에서는 글로벌 위험회피심리가 완화되면서 주요국 주가와 금리가 상승하고 미 달러화가 약세를 나타냈다.

주요국 주가는 기업실적 개선, 최근 큰 폭 조정에 따른 저가매수세 유입 등으로 상당폭 상승했다. 국채금리(10년)는 대체로 상승했으며, 미 달러화는 주요국 통화에 대해 약세를 시현했다. 한국물의 경우 CDS프리미엄이 보합세를 보였으며 원화(NDF)가 강세를 나타냈다.

