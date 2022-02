공영홈쇼핑 "대한민국 선수단을 응원합니다"

응원 메시지 작성 고객에게 할인쿠폰 등 다양한 혜택 제공

[아시아경제 김철현 기자] 공영홈쇼핑은 베이징 동계올림픽 대한민국 국가대표 선수단의 선전을 기원하는 응원 이벤트를 진행한다고 3일 밝혔다. 이달 4일부터 20일까지 진행되는 '힘내세요, 함께해요, 응원하GO 쿠폰받GO' 이벤트는 대회 출전 준비에 매진한 선수단과 코로나19로 어려움을 겪고 있는 고객에게 힘이 되고자 기획됐다.

공영홈쇼핑은 모바일 이벤트 페이지에 응원 메시지를 작성하는 고객 전원을 대상으로 모바일 3000원 할인쿠폰을 지급한다. 1만원 이상 중소기업·소상공인 상품을 모바일로 주문할 경우 사용할 수 있으며 유효기간은 이달 28일까지다.

같은 기간 '브랜드K' 상품을 모바일로 구매하면 구매 금액의 10%를 적립금으로 제공하는 이벤트도 함께 진행한다. 중소벤처기업부에서 선정한 브랜드K 상품이 대상이다. 적립금은 지급일로부터 30일간 사용 가능하며 자동주문 할인과 중복적용 가능하다. 17일부터 28일까지는 웰컴백 쿠폰을 증정한다. 최근 3개월 간 구매이력이 없는 고객을 대상으로 10% 할인 쿠폰도 지급한다.

조중환 공영홈쇼핑 마케팅전략팀 팀장은 "베이징에서의 승리를 위해 혼신을 다해 뛰는 국가대표에게 응원메시지를 쓰고 우리나라 중소기업을 대표하는 브랜드K 제품에 대해 큰 관심과 구매로서 응원한다는 이벤트를 준비했다"고 말했다.

