[아시아경제(성남)=이영규 기자] 경기 성남시가 3일부터 선별진료소 및 임시선별검사소에서 '신속항원검사'를 실시한다.

이는 방역 당국의 오미크론 대응 방안으로 고위험군의 진단과 치료를 효과적으로 실행할 수 있도록 대응체계를 전환한 데 따른 것이다.

이에 따라 검사 희망자는 선별진료소나 임시선별진료소 방문 시 자가검사 키트로 신속항원검사를 우선 받게 된다. 해당 검사에서 양성으로 확인되면 PCR검사를 받는다.

다만 ▲역학적 역관성 ▲의사 소견이 있는 경우 ▲만 60세 이상 ▲요양병원 등 취약시설 종사자에 한해 곧바로 PCR검사를 받을 수 있다.

시 관계자는 "몇 분 안에 결과를 확인할 수 있는 신속항원검사를 실시하고 양성인 경우 즉시 PCR검사로 연계ㆍ관리해 감염확산에 신속하게 대응하겠다"고 밝혔다.

