사조대림, '대림선 참치어묵' 2종 출시

[아시아경제 구은모 기자] 사조대림 사조대림 003960 | 코스피 증권정보 현재가 26,700 전일대비 700 등락률 +2.69% 거래량 7,675 전일가 26,000 2022.02.03 09:51 장중(20분지연) 관련기사 사조대림, 사조에프에스 흡수합병 결정코스피 소폭 상승 마감.. 외인은 중국 갔나사조대림, 수산 테마 상승세에 10.36% ↑ close 은 ‘사조참치’와 ‘대림선 어묵’의 협업 제품인 대림선 ‘참치어묵 오리지널’과 ‘참치어묵 매콤청양’을 출시한다고 3일 밝혔다.

대림선 참치어묵 2종은 최고급 명태연육에 참치살이 15% 이상 첨가된 고단백 어묵이다. 별도의 소스나 조미료 없이 물 500ml에 참치어묵 200g을 넣고 8~10분간 끓이면 간편하게 맛있는 어묵탕을 만들 수 있는 점이 특징이다. 참치어묵볶음 등 밥반찬이나 술안주로 즐기기에도 제격이다. 손이 안전한 참치캔 안심따개가 적용된 사조참치의 패키지 디자인을 참치어묵 패키지에 적용했다.

허강혁 사조대림 마케팅팀 담당은 “트랜드에 민감하고 새로운 소비를 주도하는 MZ세대(밀레니얼+Z세대)에 인기가 예상되는 제품”이라며 “대림, 해표, 오양 등 사조의 다양한 브랜드 또는 다양한 산업간 협업을 통해 더 새롭고 재미있는 제품을 선보일 수 있도록 노력하겠다”고 전했다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr