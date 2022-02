행안부, 정부혁신 유공 정부포상 전수식… 유공자 46명·유공기관 3곳 포상

[아시아경제 임철영 기자] 행정안전부가 3일 정부서울청사 별관 열린소통포럼 공간에서 '2021 정부혁신 유공 정부포상 전수식'을 개최했다고 밝혔다.

이날 전수식은 전체 포상 대상 49점 중 훈격별로 대표 수상자를 선정해 진행했다. 포상 중 최고 훈격인 훈장 수상자로는 권준학 NH농협 은행장과 송석현 한국지능정보사회진흥원(NIA) 수석 등 3명이 각각 국민훈장동백장, 국민훈장목련장 및 홍조근정훈장 대상자로 선정됐다. 권준학 은행장은 주민 주도로 지역 내 유휴공간을 주민 공동체공간으로 전환하는 지역자산화 사업에 지속적으로 금융자금을 지원하여 주민이 직접 지역사회 문제를 해결하는데 크게 기여했다. 송석현 수석은 재정지표 중심의 예산회계시스템을 공공데이터와 민간데이터를 실시간으로 연계시키는 통합플랫폼으로 확대시켜 디지털시대 전환에 따른 데이터기반 과학행정 구현에 크게 기여했다.

아울러 성매매집결지를 지역거점 소통공간으로 재조성해 지역주민의 삶의 질 향상에 기여한 조선희 전주시 사회혁신센터 소장 등 3명이 국민포장 대상으로 선정됐다. 인공지능(AI), 가상현실(VR) 등 신기술을 도입-활용하여 업무 효율성을 획기적으로 개선시킨 고재성 국방부 공군 중령, 지속적인 정부혁신 관련 활동을 통해 공공서비스 편의성을 개선하는데 크게 기여한 최민영 성신여자대학교 교수 등 3명이 근정포장 대상으로 선정됐다.

대통령 표창 수상자로는 위급상황 시 휴대폰에 저장된 기저질환 정보를 119로 전송하여 신속한 구급서비스 제공을 가능하게 한 유동호 소방청 소방위 등 15명이 선정됐다. 네이버-카카오톡 등 국민에게 친숙한 플랫폼을 통해 국가기술자격증을 모바일 환경에서 편리하게 이용할 수 있는 서비스를 마련한 강성구, 박성현씨 등 25명과 3개의 기관이 국무총리 표창을 수상한다.

특히 우리 주변의 혁신성과로 민관거버넌스를 구성해 오랜기간 방치된 패각 폐기물을 석회석 대체제로 재탄생시킨 장용호 해양수산부 사무관과 코로나19로 인한 환경변화에 민첩하게 대응해 로봇인력 비대면 프로그램 등을 제공한 한국로봇산업협회는 국민이 직접 추천해 포상 대상으로 선정됐으며 각각 대통령 표창 및 국무총리 표창을 수상했다.

전해철 장관은 “각자의 자리에서 혁신을 위한 끊임없는 노력을 통해 국민 삶의 실질적인 변화를 만들어주신 수상자 여러분께 감사의 말씀을 드린다”면서 “앞으로도 빠르게 변화하는 환경에 선제적으로 대응하고, 국민의 삶에 와닿을 수 있는 정부혁신을 지속적으로 추진해 나가겠다”고 말했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr