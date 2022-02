[클릭e종목] 호텔신라, 주가 상승 동력 부족…목표주가 하향

[아시아경제 황윤주 기자] KB증권이 3일 호텔신라 호텔신라 008770 | 코스피 증권정보 현재가 72,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 70,000 2022.02.03 07:59 장시작전(20분지연) 관련기사 [클릭e종목]"호텔신라 무난한 실적…업황 회복 필요해"호텔신라, 작년 영업익 1188억원…2년만에 흑전(종합)호텔신라 지난해 영업이익 1188억원…흑자 전환 close 에 대해 단기적으로 주가 상승 동력이 부족하다며 투자의견 '매수'를 유지하되 목표주가를 14% 하향했다.

박신애 KB증권 연구원은 "2022년, 2023년 영업이익 추정치를 각각 19%, 6% 하향조정했다"며 이같이 밝혔다.

박 연구원은 "매수 시점을 대비하면서 기다릴 필요가 있다"며 "오미크론 발병으로 인해 글로벌 여행 재개에 대한 기대감이 약화되었고, 실적 회복도 지연되고 있는 상황"이라고 설명했다.

박 연구원은 "중국 보따리상에 절대적으로 의존하고 있는 면세점 매출도 올해 1~2월은 일시적으로 약화될 것으로 예상된다"며 "베이징 동계 올림픽을 앞두고, 중국 정부의 방역조치가 강화되고 (소비 위축), 통관 절차도 까다로워졌기 때문"이라고 분석했다.

다만 "언젠가는 글로벌 방역 및 여행 규제가 완화될 것이고, 코로나19 발병 이후 잃어버린 매출(관광객 구매 수요, 호텔 투숙률 등)이 정상화될 것이란 기대감은 시간이 지날수록 점점 높아질 것"이라고 내다봤다.

이어 "단기 실적 모멘텀이 다소 부족한 것은 일시적인 이슈"라며 "중요한 문제는 코로나19 발병 이후에 크게 낮아진 판가를(=보따리상의 소비 진작을 위한 가격 할인) 어떻게, 그리고 얼마나 빠르게 정상화시킬 수 있을지 여부"라고 지적했다.

