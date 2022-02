“올림픽 집관족 잡아라”…이마트, TV·먹거리 할인 행사

[아시아경제 임춘한 기자] 이마트는 베이징 동계올림픽을 앞두고 집에서 경기를 즐기는 이른바 '집관족'(집에서 관람하는 사람들)을 겨냥해 프리미엄 TV와 먹거리 행사를 연다고 3일 밝혔다.

이번 행사에서는 오는 16일까지 삼성 QLED TV와 LG 올레드 TV를 연중 최저가 수준으로 선보인다. 삼성 주요 QLED 제품 구매 시 사운드바를 증정하고 LG 올레드 제품 구매 고객에게는 애플TV+ 3개월 무료 쿠폰을 제공한다.

이마트에 따르면 지난해 도쿄 올림픽 당시 개막일부터 2주간 TV 매출은 9.2% 늘었다. 특히 대형 스크린 수요가 증가하면서 75인치 이상 대형TV 매출은 2배 뛰었다.

오는 9일까지는 과일과 간편식도 할인된 가격에 판매한다. 딸기 10여종은 행사 카드 결제 시 20% 할인하고 즉석조리 코너에서는 간편하게 즐길 수 있는 튀김과 족발 등을 할인한다.

이마트 관계자는 “집에서 영화, 스포츠경기를 관람하기 시작하면서 TV를 비롯해 간식거리 수요가 꾸준히 늘고 있다”며 “집에서 올림픽 경기를 즐길 수 있는 다양한 상품들을 합리적인 가격에 준비했다”고 말했다.

