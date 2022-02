與 이소영 "이준석, 중국산 부품 쓴 전기차 팔 건가…어설픈 반중 코인"

[아시아경제 권서영 기자] 이재명 더불어민주당 대선후보의 '고속도로 졸음 쉼터 태양광 그늘막' 공약에 관해 여야의 의견이 대립하는 가운데 이소영 더불어민주당 의원이 이준석 국민의힘 대표의 의견을 정면으로 반박했다.

이 의원은 지난달 31일 자신의 페이스북에 이 대표를 겨냥해 "대표님이 중국산 부품 많이 들어간 전기차 타는 것도 친중이냐"라며 "자꾸 이런 식으로 팩트를 왜곡해 선동하면 곤란하다"는 글을 올렸다. 이 의원은 "우리나라는 세계 주요 태양광 보급 국가 중 중국을 제외하고 자국산 모듈 점유율이 가장 높은 국가 중 하나(지난 2019년 기준 78.4%)"라며 "세계 2위 태양광 발전국 미국의 자국산 모듈 공급 비율은 6%, 3위 일본도 17.6%에 불과하다"는 내용의 통계 자료를 인용해 의견을 뒷받침했다.

앞서 이 대표는 태양광 그늘막 공약과 관련된 이 후보의 페이스북 게시글에 댓글을 달아 중국산 패널 사용에 관한 의문을 제기한 바 있다. 이 후보가 '고속도로 졸음쉼터, 태양광 그늘막 설치'라는 문구가 담긴 사진을 올리자 이 대표는 "지금 이 타이밍에 중국 태양광 패널 업체들을 위한 공약이 꼭 필요하냐"는 댓글을 남겼다.

이에 이 의원은 "국민의힘 일각에서는 국산 태양광 모듈 점유율 78.4%라는 수치가 중국산 태양광 셀을 국내에서 조립한 경우까지 포함한 수치라고 지적하는데 순수 국내산 셀로 조합한 모듈의 비율만 따져도 20%가 넘는다"라며 "지난해 기준 태양광 원자재 글로벌 점유율 세계 1위는 중국이며 (폴리실리콘 77%, 웨이퍼 98%, 셀 83%, 모듈 74%), 중국산 태양광 부품을 안 쓰는 나라가 있으면 알려달라"고도 부연했다.

이 의원은 "중국산 부품의 비중이 높은 태양광 발전 설비는 중국에 비판적인 미국과 유럽 선진국에도 널리 보급되어 있다"면서도 "공약을 이행할 때 국내산 태양광 모듈을 사용하면 된다"는 대안을 제시하기도 했다. 이어 "(이 대표가) 타시는 그 전기차, 그리고 휴대폰 등에 혹시 중국산 부품이 많이 들어갔다고 중고로 팔 생각은 아니지 않느냐"며 "혹시 팔 생각 있으면 저에게 연락 달라"고도 비꼬았다.

아울러 이 의원은 "저도 중국의 막무가내식 문화 공정에 반대하는 입장이지만, 밑도 끝도 없이 재생 에너지 확대 정책에다 친중 프레임을 씌우는 건 국익에 아무 도움 안 되는 질 낮은 선동일 뿐"이라며 "어설프게 '반중(反中) 코인' 탑승을 시도하시는 것 같은데 이번엔 번지수를 잘못 찾으셨다"고 비판했다. 그는 "'아무 말 대잔치'와 '억까'말고, 건전한 비판과 합리적 대안 제시로 경쟁하자"고 당부하며 글을 마무리했다.

권서영 기자 kwon1926@asiae.co.kr