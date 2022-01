日 '조선인 강제노역' 사도 광산 세계문화유산으로 추천

[아시아경제 권재희 기자] 일본정부가 일제 강점기 조선인 강제 노역 현장인 사도광산을 유네스코 세계문화유산으로 추천하기로 1일 결정했다.

교도통신에 따르면 일본 정부는 이날 오전 열린 각의에서 2023년 세계유산 등록을 목표로 하는 일본 후보로 사도 광산을 추천하는 방안을 승인했다.

같은날 일본 정부는 추천서를 유네스코 세계유산센터에 제출할 계획이다.

사도 광산은 일제 강점기 다수의 조선인들이 동원돼 가혹한 노역을 강요받은 현장이다.

일본은 대상 기간을 에도 시대(1603~1867년)까지로 한정해 일제 강점기 역사를 제외한 기간의 사도 광산을 세계유산으로 올린다는 구상이다.

한국 정부는 일본 정부가 사도 광산을 세계유산으로 추천하려는 것을 강력 반대하고 있는 만큼 유네스코를 무대로 한국과 일본의 격렬한 역사 논쟁이 펼쳐질 것으로 전망된다.

양국 모두 태스크포스(TF)를 만들어 대응하겠다고 밝힌 바 있다.

사도 광산의 세계유산 등재 여부는 내년 여름 최종 결정될 것으로 예상된다.

이에 앞서 내년 5월쯤 나올 유네스코 자문기관인 국제기념물유적협의회(ICOMOS)의 권고를 통해 결과를 가늠할 수 있을 전망이다.

교도통신은 유네스코가 한국과 일본이 사도 광산 문제에 관해 양자 협의를 하도록 촉구하고 이로 인해 심사가 미뤄질 가능성이 있다고 보도했다.

