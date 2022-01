한미약품 "월경 전 느끼는 불편함, '진 보라지유'로 케어하세요"

감마리놀렌산 240㎎ 함유 건강기능식품 출시

[아시아경제 이관주 기자] 한미약품은 감마리놀렌산 240㎎을 함유해 월경 시작 전 불편함 개선에 도움을 줄 수 있는 건강기능식품 '프로-캄 진 보라지유'를 출시했다고 28일 밝혔다.

'프로-캄 진 보라지유'의 원료인 보라지유는 감마리놀렌산 추출에 많이 쓰이는 달맞이꽃종자유보다 감마리놀렌산 함량이 2~3배 이상 높다.

감마리놀렌산은 인체에 필요한 오메가-6 지방산의 일종으로, 신체 내 다양한 생리 활성에 기여하는 프로스타글라딘을 만드는 역할을 한다. 이는 체내 합성이 불가능한 필수 지방산이어서 외부 섭취를 통해 보충해야 한다.

프로-캄 진 보라지유는 식품의약품안전처로부터 ▲월경 전 변화에 의한 불편한 상태 개선에 도움을 줄 수 있음 ▲혈중 콜레스테롤 개선 및 혈행 개선에 도움을 줄 수 있음 ▲면역과민반응에 의한 피부 상태 개선에 도움을 줄 수 있음 등의 기능성을 인정받았다.

한미약품 관계자는 "프로-캄 진 보라지유는 바쁜 일정으로 인한 불규칙한 식습관과 스트레스 등에 더해 월경 전 변화에 의한 불편을 겪는 여성들을 위한 제품"이라며 "한미약품은 현대인 건강 관리에 도움을 드릴 수 있는 제품들을 지속 개발해 출시해 나가겠다"고 말했다.

프로-캄 진 보라지유는 약국 전용 건강기능식품으로, 전국 약국에서 구입할 수 있다. 한미사이언스 계열사 온라인팜이 전국 약국에 유통한다. 한미약품의 약국 전용 제품 브랜드인 '프로-캄'은 후시메디 리페어, 베이비케어 등 약국 화장품을 포함한 30여개 다양한 제품 품목군을 보유하고 있다.

