美 컨슈머리포트 70인치 초대형 TV 추천 리스트에 삼성·LG 제품 수두룩

[아시아경제 정현진 기자] 미국 소비자전문지 컨슈머리포트가 선정한 70인치 이상 초대형 TV 추천 목록에 삼성전자와 LG전자의 프리미엄 TV 제품들이 대거 선정됐다.

25일 업계에 따르면 최근 컨슈머리포트는 70인치 이상 프리미엄급 구매 추천 제품으로 삼성전자의 75인치 네오 QLED TV(75QN85)와 LG전자 77인치 올레드 TV(77CX)를 뽑았다.

추천 리스트에서 가장 먼저 언급된 제품은 LG 올레드 TV로 성녕평가에서 총점 85점으로 70인치 이상 제품 59종 중 2위를 기록했다. 컨슈머리포트는 화질, HDR 성능, 사운드 등을 언급하며 "모든 면에서 전반적으로 인상적인 성능을 제공한다"고 평가했다.

삼성전자 네오 QLED TV에 대해서는 "백라이트에 미니 LED를 사용해 검정 표현력과 명암비를 개선했고 자체 테스트에서 LCD TV 가운데 가장 높은 평가를 받았다"고 컨슈머리포트는 설명했다. 삼성 네오 QLED TV는 컨슈머리포트의 TV 성능평가에서 총점 82점으로 5위를 기록했다.

가격이 저렴한 중급 초대형 TV 제품군에는 삼성 QLED TV와 LG 나노셀 TV가 추천됐으며 이 외에 일본 소니, 중국 TCL, 하이센스, 미국 비지오 등이 출시한 제품들도 추천 목록에 함께 이름을 올렸다. 70인치 이상 보급형 제품으로는 삼성 QLED TV(70Q60)와 LG UHD TV(70UP)를 비롯해 TCL, 하이센스 등 제품들을 추천했다.

북미 지역은 글로벌 TV 시장에서 가장 큰 지역이다. 시장조사업체 옴디아에 따르면 지난해 전 세계에 판매된 70인치 이상 초대형 TV 가운데 42.5%가 북미 지역에 판매된 것으로 추산됐다. 북미 시장 내 70인치 이상 TV 매출 점유율은 지난해 3분기 기준 삼성전자가 49.3%로 1위, LG전자가 17.2%로 2위였다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr