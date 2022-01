KB국민은행 스타즈, 정규리그 우승 기원 경품 행사 진행

옐로우데이, 묻고 더블로 가! 경품 추첨 행사 진행

[아시아경제 박선미 기자] 2021~2022시즌 정규리그 우승에 단 1승을 남겨두고 있는 청주 KB국민은행 스타즈가 우승 기원 이벤트를 진행한다고 21일 밝혔다.

청주 KB스타즈는 22일 18시 청주체육관에서 진행되는 삼성생명과의 경기에서 승리할 경우, 이번 시즌 정규리그 우승을 확정짓게 된다. 이에 체육관을 찾은 팬들에게 행복한 주말을 선물하고, 함께 우승을 기원하는 행사가 진행될 예정이다.

우선, 매주 주말마다 진행되는 KB스타즈의 시그니처 이벤트 옐로우데이를 맞아 입장 관중 전원에게 선수단이 착용하는 노란색 마스크를 증정한다. 또한, 노란색 아이템을 착용한 관중 700명에게는 선착순으로 친환경 소재의 물통을 제공하는 등 체육관을 노란색으로 채워 선수단에게 힘을 보탤 계획이다.

정규리그 우승이 확정될 경우, 시상식 종료 후 진행될 경품 추첨에서는 앞선 경기에서 배정된 경품 규모를 두 배로 늘린 묻고 더블로 가! 행사가 예정돼 있다. 경품으로는 공기청정기, 식기세척기 등 전자 제품과 선수단의 백팩, 공식후원사 메디큐브의 관절지킴이 등으로 세부사항은 구단 홈페이지 및 SNS채널(페이스북 및 인스타그램)을 통해 확인할 수 있다.

박선미 기자 psm82@asiae.co.kr