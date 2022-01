이재명, 野 35조원 추경 찬성…대선후보 긴급회동 제안(상보)

"차기 정부 재원으로 35조원 마련"

"신속하게 소상공인·자영업자 지원 가능하도록 모든 대선 후보에 긴급회동 제안"

[아시아경제 오주연 기자] 이재명 더불어민주당 대선 후보가 21일 코로나19 소상공인과 자영업자 피해 지원을 위한 35조원 규모의 국민의힘 추경 편성에 공감한다면서 모든 대선 후보들의 긴급 회동을 제안했다.

이날 오전 이 후보는 국회에서 긴급 기자회견을 열고 "국민의힘이 제안한 35조원 규모의 소상공인·자영업자 지원을 위한 추경 편성에 100% 공감하고 환영한다"고 밝혔다. 그러면서 "어차피 5월이 지나면 차기 정부가 예산을 집행하게 된다"며 "(현)정부가 부담을 갖지 않고, 차기 정부 재원으로 35조원을 마련해서 이번엔 신속하게 소상공인·자영업자 지원이 가능하도록 모든 대선 후보들에게 긴급 회동을 제안드린다"고 말했다.

이 후보는 "차기 정부를 맞게 될 후보들이 전부 또는 당들이 전부 합의하면, 차기(정부)에서 필요 재원들을 조달하도록 하고 그걸 차기 정부를 감당하게 될 모든 후보들이 동의하면 사업 예산 중 우선 35조원을 신속하게 맞춰서 예산편성을 하고 이후 35조원의 세부적 재원 마련 방안은 차기 정부 담당자들이 하게 하면 된다"고 설명했다.

이 후보는 "국민에 대해 애정을 갖고, 국가 존속에 대해 국가의 안전 문제에 대해 진정성이 있다면 결코 거부하지 못할 것"이라면서 "시간이 부족하거나 하면 동의(한다는) 표시만 명확하게 하는 걸로 충분하다고 생각한다"고 말했다.

특히 윤석열 국민의힘 대선 후보을 향해선 "50조원 지원을 얘기하시고, 나중에 '내가 당선되면 하겠다'고 하신 후 뒤로 빼셨는데 이번에는 그러지 않기를 간곡히 요청드린다"고 강조했다.

그러면서 "진정성을 갖고 국민들의 삶의 고통, 특히 극단적인 선택까지 고민하고 실제 실행하는 안타까운 현실에 대해 진정성 있게 접근해주시길 다시 한번 부탁드린다"고 덧붙였다.

