여수광양항만공사, 컨테이너 유치 위해 여수항도선사회와 협약

유럽 컨테이너 서비스 활성화를 위한 도선료 한시적 할인

[아시아경제 호남취재본부 허선식 기자] 여수광양항만공사(사장 박성현)는 20일 여수항도선사회(회장 임형도)와 광양항 유럽 컨테이너 서비스 활성화를 위한 도선료 할인 지원 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

이 날 협약식에서 공사와 여수항도선사회는 광양항에 입항하는 유럽항로 신규 투입선박에 대해 1년 간 도선료 할인 혜택을 제공하기로 합의했다.

그 동안 광양항은 높은 입출항 난이도를 이유로 13만 톤급 이상 대형 선박에게 할증된 도선료를 부과해왔으며 타항만에 비해 긴 도선거리가 더해져 기항 시 애로사항이 발생했다.

이와 같은 애로사항을 해소하기 위한 이번 협약은 11만 톤급 이상 선박을 대상으로 하며 광양항에 입항하는 해당 선박은 최초 기항일부터 1년 간 선박 규모에 따라 도선료를 차등적으로 할인받게 된다.

특히, 13만 톤 이상 선박이 입항할 경우 할인 폭이 최대 30%에 달해 선사는 연간 최대 2.4억 원의 비용을 절감할 수 있다.

박성현 사장은 “이번 협약으로 유럽항로 컨테이너 서비스 확대 기반을 마련해 광양항의 항만연계성이 강화될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

아시아경제 호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr