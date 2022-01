‘국립극장 공연예술 평론가상’…우수상 변영미

국립극장이 지난해 공모한 ‘국립극장 공연예술 평론가상’에서 변영미(우수상), 조순자·장기영(장려상)이 수상자로 선정됐다.

이번 공모는 국립극장 작품 평론 1편과 자유주제 평론 1편 제출을 과제로 이뤄졌다. 심사위원 4인을 위촉해 전공·경력 등의 자격 제한 없이 평론 역량만으로 수상자를 선정하기 위해 블라인드 심사를 진행했다.

심사위원들은 “코로나19로 공연예술분야가 위축됐음에도 불구하고 비평에 대한 진지한 관심과 열정을 확인하는 뜻깊은 자리였다”며 “당선자들이 앞으로 평론가로서 활발한 활동을 통해 공연예술계 비평 활동에 이바지할 수 있기를 기대한다”고 입을 모았다.

수상자에게 상장과 함께 우수상 100만원, 장려상 각 50만원의 상금이 수여됐다. 이번 공모전 수상작은 ‘국립극장 공연예술 평론가상 당선작 모음집’으로 발간될 예정이다. 3월부터 국립극장 공연예술박물관 자료실에서 무료로 열람할 수 있다.

