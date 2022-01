광주은행 KJ카드 ‘온가족이 쓰리Go!’ 설맞이 이벤트

[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 광주은행(은행장 송종욱)은 KJ카드 개인고객을 대상으로 오는 2월 13일까지 ‘온 가족이 쓰리 Go!’ 설맞이 이벤트를 실시한다고 밝혔다.

이번 이벤트는 ▲오프라인업종 대상 모바일쿠폰 추첨 ▲온라인업종 대상 모바일쿠폰 추첨 ▲무이자할부 총 3가지 이벤트로 진행된다.

우선 '직접 써보고 즐기Go!' 이벤트는 기간 내 백화점, 대형마트, 주유소, 음식점에서 합산 50만원 이상 이용한 고객 중 추첨을 통해 총 300명에게 GS칼텍스와 이마트에서 이용할 수 있는 모바일쿠폰 2만원권을 제공한다.

'손안의 세상에서 편하게 즐기Go!' 이벤트는 온라인업종에서 30만원 이상 이용한 고객 중 추첨을 통해 총 200명에게 GS칼텍스와 이마트에서 이용할 수 있는 모바일쿠폰 2만원권을 제공한다.

'무이자할부도 영리하게 사용하Go!' 이벤트는 기간 내 생활 5대 밀착형 업종(약국, 안경, 자동차보험사, 자동차정비, 하나로마트) 2~3개월 무이자할부, 병원/여행/백화점/대형마트 2~5개월 무이자할부, 온라인몰 2~7개월 무이자할부, 가전/가구 2~3개월 무이자할부(4~18개월 부분 무이자할부)를 제공한다.

‘온 가족이 쓰리 Go!’ 설맞이 이벤트는 광주은행 홈페이지와 스마트뱅킹, 모바일웹뱅킹, 고객센터를 통해 응모할 수 있으며, 이벤트에 대한 자세한 내용은 광주은행 홈페이지 또는 KJ카드 헬프센터를 통해 확인 가능하다.

김재중 카드사업부장은 “코로나19 장기화로 자유로운 이동과 만남이 어려운 설 명절이지만 따뜻한 마음 나누기에 금융혜택을 더해 드리고자 설맞이 이벤트를 준비했다”며, “올해도 고객님의 금융생활 가장 가까이에서 더 좋은 상품과 서비스를 제공할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

호남취재본부 박진형 기자 bless4ya@asiae.co.kr