현장 찾은 구자열 무협회장 "수출기업 물류난 해소 노력"

포스코 포항제철소서 수출기업 해상운송 지원사업 현황 점검

[아시아경제 이혜영 기자] 구자열 한국무역협회 회장은 20일 포스코 포항제철소를 찾아 수출기업들에 대한 해상운송 지원사업 현황을 점검했다.

무역협회와 포스코터미날은 팬데믹 이후 물류난을 겪고 있는 한국 수출기업을 지원하기 위해 지난해 7월부터 포스코터미날 선박의 남는 공간에 중소기업 벌크화물을 선적해 주고 있다. 통상적으로 벌크화물은 부정기선으로 운행되지만 포스코는 정기선으로 장기 해상운송 계약을 체결해 중소기업들까지 안정적이고 계획적인 선박 확보와 운임 혜택을 받게 됐다.

구 회장은 “대기업과 중소기업의 상생이 물류난 극복의 해법”이라면서 “포스코터미날에서 올해 선복 추가확보 및 해외 물류인프라 지원 등을 강화할 계획이라 들었는데 협회도 보다 많은 기업들이 지원을 받을 수 있도록 힘을 보태겠다”고 약속했다.

구 회장은 이날 벌크화물 선적 지원을 받은 기업들과 간담회를 열고 사업 만족도와 불편사항 등을 직접 청취했다. 스테인리스 수출 기업인 디케이씨는 벌크선 확보가 어려워 운임이 높은 컨테이너선 활용을 고민하던 중 이번 지원 덕분에 고비를 넘겼다고 감사의 뜻을 표했다. 강판 수출기업인 세아씨엠도 이번 지원으로 벌크화물 수출이 가능했다며 제도 추진 필요성을 강조했다.

다만 수출기업들은 벌크화물 특수포장 비용으로 큰 부담을 느끼고 있다며 이에 대한 정부와 유관기관의 지원이 필요하다고 건의했다. 이에 구 회장은 “기업 지원 확대와 물류애로 해소를 위해 정부와 긴밀한 협조를 이어갈 것”이라고 말했다.

앞서 구 회장은 지난 12일에도 인천공항 대한항공 화물터미널을 찾아 항공운송 지원사업 현황을 점검했다. 무역협회는 대한항공과 협력해 인천에서 미국 로스앤젤레스로 운항하는 화물기에 중소기업 전용 선적공간을 제공하는 ‘항공화물 긴급 수출 물류 지원사업’을 하고 있다.

