동양파일은 지난해 매출액이 전년동기대비 48.09% 증가한 695억원으로 집게됐다고 기20일 공시했다.

영업이익은 84억원으로 흑자전환했고, 당기순손실은 14억원으로 손실폭이 77.52% 줄었다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr