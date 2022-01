넷플릭스와 경쟁 포기한 유튜브, 쇼츠로 눈돌린다

[아시아경제 조현의 기자] 유튜브가 6년 만에 오리지널 프로그램을 만들려는 시도를 접었다. 넷플릭스와의 경쟁을 사실상 포기한 셈이다.

18일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 로버트 킨클 유튜브 최고사업책임자(CBO)는 이날 성명을 내고 "유튜브 오리지널 대표였던 수잔 대니얼스가 오는 3월 회사를 떠난다"고 밝혔다.

유튜브는 오리지널 프로그램의 경우 아동용 등 일부 서비스만 유지하는 대신 짧은 동영상 서비스 '유튜브 쇼츠'에 대한 투자를 늘리기로 했다. 유튜브는 이를 위해 지난해 인기 쇼츠 창작자들을 지원하기 위해 1억달러(약 1192억원)의 펀드를 조성했다.

WSJ은 "이번 결정은 막대한 이익을 투자해 전체 매출의 80%를 차지하는 디지털 광고를 넘어 사업을 다각화할 수 있는 새로운 상품을 찾으려는 시도"라고 말했다.

2016년 유튜브는 넷플릭스가 '더 크라운' 같은 오리지널 시리즈로 가입자를 대폭 모으자 유튜브 오리지널을 시작했다. 하지만 '코브라 카이' 등을 제외한 대부분의 시리즈는 눈길을 끌지 못했다. 유튜브 프리미엄은 현재 광고 없이 유튜브를 이용하는 서비스로 더 잘 알려졌다.

킨클 유튜브 CBO는 "유튜브가 짧은 동영상 앱 틱톡의 대항마인 유튜브 쇼츠를 비롯해 라이브 쇼핑 등에 대한 투자를 확대할 것"이라고 밝혔다.

