힐튼 가든 인 서울 강남, '설날 상차림 투고박스' 판매

[아시아경제 김유리 기자] 힐튼 가든 인 서울 강남은 설을 맞아 설날 상차림 투고박스 등 다양한 식음프로모션을 선보인다고 16일 밝혔다.

설날 상차림 투고박스는 전복 소갈비찜, 동태전, 녹두전, 오미산적, 표고버섯전 등 4색전, 세가지 나물, 잡채, 조기구이, 사골떡국, 자숙문어 반마리 총 7가지 메뉴로 구성된다. 호텔 셰프가 엄선한 재료로 조리했다.

단품 가격은 2만원(사골떡국)부터 6만원(전복 소갈비찜)까지다. 단품으로 필요한 메뉴만 예약할 수도 있고, 총 7종의 메뉴를 세트로 선착순 100개까지 예약 가능할 수도 있다. 세트메뉴 주문 시 약 25% 할인이 적용된다. 예약은 오는 25일까지 가능하며 예약한 메뉴는 29일에서 31일 사이 호텔에서 수령하면 된다.

이외에도 호텔 2층 '가든 비스트로'에서 런치스페셜을 선보인다. 단품 메뉴로는 크림 카르보나라 탈리아텔레, 돼지고기 등갈비 바비큐, 해산물 알리오 올리오, 연어구이, 쇠고기 안심 스테이크, 양갈비 구이 등 9가지가 준비된다. 단품 메뉴 가격은 2만원대에서 3만원대다.

단품 메뉴 하나만 주문해도 샐러드와 스프, 식전 빵, 디저트류, 아이스크림, 커피, 주스 등으로 구성된 샐러드바를 무제한으로 즐길 수 있다.

인당 1만5000원을 추가하면 맥주, 와인 등 주류를 무제한으로 이용할 수 있고 힐튼아너스 멤버의 경우 10~25% 추가 할인된다. 즉석에서 멤버십에 신규로 가입하는 경우에도 기본 10% 할인을 받을 수 있다.

