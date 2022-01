코스콤 "핀테크 기업에 금웅 클라우드 지원"

클라우드 컨설팅부터 설계·구축·운용까지 지원

[아시아경제 이민우 기자] 코스콤이 국내 중소 핀테크(금융+기술) 기업 대상 금융 클라우드를 지원한다.

코스콤은 한국핀테크지원센터가 주관하고 코스콤이 운영 중인 금융 클라우드 지원사업에 선정된 핀테크 기업 60곳에 클라우드 서비스 이용 환경을 구축했다고 13일 밝혔다.

금융 클라우드 지원사업은 금융위원회의 ‘금융혁신 가속화를 위한 핀테크 스케일업 추진전략’ 프로그램의 일환이다. 핀테크 기업의 클라우드 이용 부담을 줄이고 아이디어를 빠르게 서비스화할 수 있도록 인프라를 지원하는 사업이다.

그 동안 ▲마이데이터(본인신용정보관리업) 사업 ▲온라인투자연계금융업 ▲오픈뱅킹 등 라이선스 인허가에 필요한 인프라를 금융 클라우드로 구축할 때 필요한 보조금을 바우처 형태로 지원했다.

이제 코스콤은 핀테크 기업이 금융회사 수준의 보안 및 안정성을 갖춘 인프라를 확보할 수 있도록, 국내 네이버클라우드, NHN, KT와 협업해 클라우드 전환 컨설팅에서부터 클라우드 구조 설계·구축·운용 및 보안 컴플라이언스 등을 제공 중이다.

김성환 코스콤 디지털사업본부장은 "국내 금융서비스 환경이 요구하는 까다로운 요건을 해결한 한국형 금융 클라우드를 통해 핀테크 산업 생태계가 안정적으로 운용 및 유지될 수 있을 것"이라고 말했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr