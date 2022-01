임혜숙 과기부 장관, 5G 장비기업 만나…수출 애로사항 청취

5G 프론트홀 공급기업 HFR 방문

[아시아경제 차민영 기자] 과학기술정보통신부는 임혜숙 장관이 5G 수출 기업을 격려하기 위해 중견기업 HFR을 방문했다고 13일 밝혔다.

이번 방문은 작년 높은 수출 기록을 세우는데 일조한 기업을 격려하고 현장에서 필요로 하는 5G 융합서비스 활성화 지원 정책을 모색하기 위함이다.

5G 프론트홀을 공급하는 HFR은 작년 11월 미국 이통사 버라이즌과 AT&T의 5G 프론트홀 공급업자로 선정됐다. 작년 해외 수출 금액도 1100억원으로 전년 대비 10배가량 뛰었다.

이날 임 장관은 경기도 안양에 위치한 HFR의 5G 모듈·장비 연구개발(R&D) 현장을 방문하고 5G 특화망(이음5G) 서비스를 시연했다. 수출 과정에서 기업들이 느끼는 애로사항도 청취했다.

정종민 HFR 대표는 "과기정통부의 R&D 지원을 통해 5G 장비·단말 기술개발 성과를 토대로 사업을 추진해 수출 증대로 이어지고 있다"며 지속적인 정부 지원 정책 등을 건의했다.

임혜숙 장관은 "앞으로도 과기정통부는 우리 ICT 수출에 큰 역할을 담당하고 있는 5G 기업의 수출 성공사례가 더 많이 나올 수 있도록 산업계와 상시 소통·협력채널을 통해 산업현장의 애로사항을 적극적으로 해결해 나가겠다"고 밝혔다.

한편, 2021년 ICT 부문 수출은 2276억달러로 역대 최대 수출 실적을 기록했다. 전체 수출액 6445억달러 대비 비중도 35.3%에 달했다. 이 중 중소·중견기업 ICT 수출 금액은 541억9000만달러로 전년 대비 25.5% 늘었다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr