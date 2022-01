빌 게이츠 "오미크론 유행 후 코로나 위험 독감수준"

[아시아경제 조현의 기자] 빌 게이츠 마이크로소프트(MS) 창업자는 오미크론 대유행 이후 코로나19의 위험성이 계절성 독감 수준으로 떨어질 것으로 전망했다.

12일(현지시간) CNBC에 따르면 게이츠는 전날 데비 스리드하 에든버러대 교수와 나눈 트위터 질의응답에서 "오미크론이 지나가면 올해 나머지 기간에는 훨씬 적은 코로나19 확진자가 나올 것"이라며 이같이 내다봤다. 그는 MS 경영에서 손을 뗀 뒤 빌앤드멀린다게이츠 재단을 통해 의료·복지 등 자선사업을 벌이고 있다.

게이츠는 "적어도 1년 동안 오미크론은 광범위한 면역을 형성하게 될 것"이라며 집단 면역이 어느 정도 유지된다면 코로나19가 충분히 엔데믹(토착병) 단계에 접어들 수 있다고 봤다. 이어 "독감 예방을 위해 사람들이 매년 주사를 맞듯이 앞으로 코로나19 예방을 위해 매년 백신을 접종해야 할 수도 있다"고 했다.

게이츠는 당분간 오미크론과 같이 전염성이 강한 변이가 나타나지 않을 것이라고 예측했다. 그는 "100% 확신할 수는 없지만 오미크론 만큼 전파력이 강한 변이 바이러스가 나타날 확률은 낮다"며 "지금 제약사들이 개발하는 백신으로 변이에 충분히 대응할 수 있을 것"이라고 주장했다.

그러면서 "다만 이런 단계에 도달하기 전까지는 전 세계 의료 체계가 오미크론의 극도로 강력한 전파력으로 계속 도전받을 것이며 백신 미접종자가 가장 극심한 코로나19 증상을 겪게 될 것"이라고 우려했다.

