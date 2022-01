이번에도 ‘가’ 등급! … 부산교육청 민원서비스 3년 연속 전국 최고

전국 17개 시·도 교육청 등 304개 기관 중 1위 차지

[아시아경제 영남취재본부 이세령 기자] 부산시교육청이 행정안전부와 국민권익위원회가 공동 시행한 ‘민원 서비스 종합평가’에서 이번에도 ‘가’ 등급을 받아 3년 연속 1위를 차지했다.

2021년 민원 서비스 종합평가는 중앙행정기관과 전국 17개 시·도 교육청, 광역·기초지자체 등 304개 기관을 대상으로 지난 1년간 추진한 민원 행정 활동과 성과, 민원 만족도를 심사한다.

부산교육청은 민원 행정 관리조직, 민원 정보 제공과 민원 법령 운영, 국민신문고 민원 처리, 고충 민원 처리, 민원 만족도 등 모든 평가지표에서 우수한 점수를 획득했다.

기관장의 민원 행정 성과 분야와 민원 처리 상황 확인·점검 및 개인정보보호 교육실적 분야, 민원 행정 및 제도개선 계획 수립의 적합성 분야에서는 만점을 받았다.

현장의 목소리를 듣고자 정기적으로 유치원, 초·중·고등학교 학부모와 교육정책 간담회를 열고 부산교육 라이브 톡톡 행사 등으로 다양한 계층과 온·오프라인 소통을 한 점도 높은 점수를 끌어냈다.

교육감이 매월 정기적으로 민원 처리 현황을 파악하는 등 적극적으로 민원을 챙기고 사후 조치를 명확하게 했으며 개인정보보호 관련 교육 등을 충실히 했다고 평가됐다.

행안부의 민원 지침을 자체 계획에 적절하게 잘 반영하고 기관 특성을 반영하려 노력한 점도 인정됐다.

김석준 교육감은 “부산교육 가족의 끊임없는 노력으로 3년 연속 으뜸을 차지했다”며 “민원 행정과 제도를 꾸준히 개선해 교육수요자가 중심이 되는 민원 서비스를 제공할 것”이라고 말했다.

