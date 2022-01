SPC 던킨, 호랑이 연상 ‘켈로그 쿨라타’ 출시

[아시아경제 문혜원 기자] 던킨은 올해 검은 호랑이해를 맞아 글로벌 시리얼 브랜드 ‘켈로그(Kellogg)’와 협업한 음료 ‘켈로그 쿨라타’를 선보였다고 13일 밝혔다.

켈로그 쿨라타는 달콤한 바닐라 쿨라타 베이스 위에 고소한 콘푸로스트를 가득 올리고, 초콜릿 시럽으로 호랑이의 줄무늬를 표현한 제품이다. 소비자 사전조사 의견을 반영해 우유와 함께 먹는 시리얼의 달콤하고 고소한 맛을 던킨만의 쿨라타로 재현했다.

쿨라타는 얼음과 다양한 원료를 함께 갈아 만들어 다채로운 맛과 풍부한 식감이 특징인 던킨의 대표적인 음료다.

던킨은 던킨 플래그십 스토어 ‘던킨 라이브(Dunkin’ Live)’에서만 만나볼 수 있는 ‘켈로그 호랑이 도넛’도 출시했다. 도넛 속에 부드러운 우유 필링을 넣고 다크 초코와 초코 콘푸로스트를 토핑한 ‘켈로그 초코 시리얼 우유 필드’와 고소한 흑임자 반죽으로 만든 꽈배기 도넛 위에 초코 시리얼을 올려 검은 호랑이의 꼬리가 연상되는 모습의 켈로그 블랙 타이거테일 2종이다.

던킨 라이브에서는 2022년 새해를 숫자 도넛으로 재현한 ‘2022 도넛팩’도 한정 기간(다음 달 6일까지) 판매한다. 숫자 ‘0’과 ‘2’ 모양의 글레이즈드 도넛을 던킨 라이브 전용 패키지에 담아 제공하는 제품이다. 설날에 먹는 떡국처럼 던킨에서 꼭 먹어야 하는 이색 제품으로 선보였다.

