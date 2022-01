뚜레쥬르, ‘할매니얼’ 열풍 겨냥 신제품 4종 출시

[아시아경제 문혜원 기자] 뚜레쥬르는 ‘할매입맛’을 겨냥한 신제품 4종을 출시했다고 13일 밝혔다.

신제품은 흑임자, 콩떡, 감자채 등 구수한 입맛을 돋우는 재료를 활용하되 꽉 찬 크림, 감자채 토핑 등 식감과 재료 조합에는 최근 트렌드를 반영했다.

‘고소한 흑임자 크림빵’은 은은한 흑임자 풍미를 느낄 수 있는 폭신한 식감의 빵이다. 빵 속에 부드러운 흑임자 크림을 가득 넣어 차갑게 즐기면 더욱 맛있다. ‘연유 콩떡빵’은 달콤한 콩배기가 콕콕 박힌 부드러운 빵 속에 쫄깃한 연유 팥떡을 통째로 넣었다. ‘후라잉 소시지 포테이토’는 바삭한 감자채를 토핑한 빵 속에 짭조름한 소시지를 통으로 넣어 단짠 매력을 느낄 수 있는 제품이다. ‘후라잉 감자 치즈볼’은 감자채를 묻혀 겉은 바삭, 속은 쫄깃한 도넛 속에 감자 크림치즈를 가득 넣어 든든함을 더했다.

CJ푸드빌 관계자는 “젊은 세대에게는 신선한 호기심을, 기성 세대에게는 추억을 소환하는 할매입맛 제품의 열기가 식지 않고 있다”면서 “새해에도 다양한 트렌드와 고객 니즈에 맞춘 다양한 제품을 선보이기 위해 노력하겠다”고 말했다.

