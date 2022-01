"대한항공, 이마트서 항공 마일리지로 장 보세요"

[아시아경제 이동우 기자] 대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 28,600 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 28,500 2022.01.13 08:51 장시작전(20분지연) 관련기사 구자열 무협회장 "中企 물류난 해소 위한 정부 지원 필요"'BBB'급 회사채 흥행 이유 있었네대한항공, 삼성전자와 업무 제휴...마일리지 적립몰 오픈 close 은 국내 대표 유통업체인 이마트와 제휴를 통해 매장에서 상품 구입 시 항공 마일리지를 적립하거나 사용할 수 있게 됐다고 13일 밝혔다.

양사 제휴에 따라 대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 28,600 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 28,500 2022.01.13 08:51 장시작전(20분지연) 관련기사 구자열 무협회장 "中企 물류난 해소 위한 정부 지원 필요"'BBB'급 회사채 흥행 이유 있었네대한항공, 삼성전자와 업무 제휴...마일리지 적립몰 오픈 close 회원은 이날부터 전국 오프라인 이마트 매장에서 7만원 이상 결제시 3000원당 1마일을 적립할 수 있게 된다. 마일리지 적립을 위해서는 사전에 이마트 애플리케이션에 대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 28,600 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 28,500 2022.01.13 08:51 장시작전(20분지연) 관련기사 구자열 무협회장 "中企 물류난 해소 위한 정부 지원 필요"'BBB'급 회사채 흥행 이유 있었네대한항공, 삼성전자와 업무 제휴...마일리지 적립몰 오픈 close 스카이패스 회원번호를 등록해야 한다.

마일리지를 사용할 경우 대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 28,600 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 28,500 2022.01.13 08:51 장시작전(20분지연) 관련기사 구자열 무협회장 "中企 물류난 해소 위한 정부 지원 필요"'BBB'급 회사채 흥행 이유 있었네대한항공, 삼성전자와 업무 제휴...마일리지 적립몰 오픈 close 홈페이지나 애플리케이션에서 미리 1400마일을 차감해 바우처를 발급 받은 후 계산시 점원에게 제시하면 최종 결제 금액에서 1만원을 할인 받게 된다. 바우처는 7만원 이상 구매 시 사용할 수 있으며, 1일 1회만 쓸 수 있다.

대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 28,600 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 28,500 2022.01.13 08:51 장시작전(20분지연) 관련기사 구자열 무협회장 "中企 물류난 해소 위한 정부 지원 필요"'BBB'급 회사채 흥행 이유 있었네대한항공, 삼성전자와 업무 제휴...마일리지 적립몰 오픈 close 은 고객 혜택을 위해 마일리지 적립과 사용을 동시에 가능토록 했다. 가령, 10만원 물품을 구입하고 1만원 할인 바우처를 사용했더라도 10만원을 기준으로 마일리지가 적립된다.

한편, 대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 28,600 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 28,500 2022.01.13 08:51 장시작전(20분지연) 관련기사 구자열 무협회장 "中企 물류난 해소 위한 정부 지원 필요"'BBB'급 회사채 흥행 이유 있었네대한항공, 삼성전자와 업무 제휴...마일리지 적립몰 오픈 close 은 이번 제휴를 기념해 오는 2월 28일까지 이마트에서 마일리지를 적립하거나 사용한 고객 659명을 추첨, 선물을 증정한다.

1등 1명에게는 인천-하와이 왕복 프레스티지 항공권 2매, 2등 3명에게는 인천-하와이 일반석 2매씩, 3등 5명에게는 인천-괌 일반석 항공권 2매씩을 지급한다. 50명에게는 1만 마일리지, 100명에게는 5000 마일리지, 500명에게는 1000 마일리지를 각각 증정한다.

대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 28,600 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 28,500 2022.01.13 08:51 장시작전(20분지연) 관련기사 구자열 무협회장 "中企 물류난 해소 위한 정부 지원 필요"'BBB'급 회사채 흥행 이유 있었네대한항공, 삼성전자와 업무 제휴...마일리지 적립몰 오픈 close 과 이마트는 지난해 5월 점보스 배구단과 SSG랜더스 프로야구단의 공동 마케팅 업무 협약 체결 후 스포츠를 포함한 다양한 분야에서 제휴 범위를 넓혀왔다. 이번 제휴도 양사의 협력이 만들어낸 결과로 마일리지 적립 및 사용 편의성을 높였다는 점에서 의의를 갖는다.

대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 28,600 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 28,500 2022.01.13 08:51 장시작전(20분지연) 관련기사 구자열 무협회장 "中企 물류난 해소 위한 정부 지원 필요"'BBB'급 회사채 흥행 이유 있었네대한항공, 삼성전자와 업무 제휴...마일리지 적립몰 오픈 close 은 "고객들이 더욱 쉽고 편리하게 마일리지를 적립하고 사용할 수 있도록 관련 서비스와 제휴처를 지속적으로 늘려 나갈 계획"이라고 말했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr