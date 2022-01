광주 남부소방서, 겨울철 전통시장 화재안전 컨설팅 실시

[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 광주 남부소방서(서장 이정자)는 겨울철 화재 위험요인을 점검·예방하기 위해 봉선·무등시장에서 화재안전 컨설팅을 실시했다고 12일 밝혔다.

이번 컨설팅은 무등시장·봉선시장 상인들을 대상으로 ▲ 소방차 동승 체험 ▲ 소화기 사용법 교육 및 관리 상태 ▲ 자율소방대 초동대처요령 ▲ 소방차 출동로 장애요인 제거 ▲ 전통시장 주변 불법 주정차 단속 및 계도 ▲ 전기장판·화목보일러·전기열선 등 화재위험 3대 용품 안전 사용 확인 등을 중점으로 실시했다.

이정자 남부소방서장은 "화재안전 컨설팅을 통해 관계인이 스스로 점검하고 관리방식을 개선해 안전의식을 높이고자 하니 전통시장이 화재로부터 안전할 수 있도록 상인들의 지속적인 관심 부탁드린다"고 말했다.

한편 매월 둘째 주 수요일로 지정된 '안전하기 좋은 날(D-day)'은 기존 '전통시장 점포 점검의 날'을 확대해 전통시장·다중이용시설·노유자시설 등 대형화재 및 인명피해 위험 대상을 중심으로 오는 4월까지 중점 운영한다.

